Общество 18.02.2022 08:58
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18.02.2022 08:58
В Упрдор Москва-Волгоград предупредили о неблагоприятных погодных условиях на трассе Р-228 Саратов-Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении, ночью и утром на данной автодороге сохранятся туман. При этом температура воздуха в этом районе плюсовая, обледенения не наблюдается. Чего не скажешь о северных территориях региона. Ночью на трассах в этой части области работали около 70 единиц техники: из-за минусовой температуры производилась превентивная обработка дорог, особое внимание было уделено спускам и подъемам. Техника продолжает нести дежурство на федеральных трассах, заверили в ведомстве.
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