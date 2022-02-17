Общество

В Волгограде 80 домов останутся без света

Общество 17.02.2022 07:57
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17.02.2022 07:57


Сегодня в Волгограде планово отключат свет в восьмидесяти домах частного сектора. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», профилактические работы на электросетях пройдут в Красноармейском районе. В связи с этим электричества не будет c 9.00 до 17.00 на улицах Тенистая,7-25, ул.Приканальная,30-56, 31-55 и в пер. Банный,4-6, 3-13.

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