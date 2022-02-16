Общество 16.02.2022 12:51
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16.02.2022 12:51
Увеличение средней продолжительности жизни до 80 лет, снижение смертности и улучшение благосостояния людей должны стать ключевым результатом реализации стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года. Об этом рассказал председатель комитета Волгоградской областной Думы по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Станислав Коротков.
– Значительные позитивные изменения произойдут в экономике: к 2030 году прогнозируется рост объемов промышленного производства на 75 процентов, валовой продукции агропромышленного комплекса на 60 процентов, инвестиций в основной капитал на 70 процентов, – утверждает Коротков.
Разработанная стратегия, по мнению депутата, также позволит создать современную социальную и инженерную инфраструктуру в городах и селах Волгоградской области.
Закон «О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года» Волгоградская областная дума приняла в декабре 2021 года. Документ был разработан с учетом указов президента России, национальных, федеральных и региональных программ и проектов. Над стратегией помимо депутатов и чиновников трудились ученые, общественники и предприниматели, согласование ее проходило в федеральных министерствах.
– Главная его цель - достижение регионом стабильно высоких позиций по качеству жизни населения и уровню экономического развития, – подчеркнул депутат. – Стратегия включает в себя 109 задач по каждому из направлений развития Волгоградской области - здравоохранению, образованию, культуре, промышленности, сельскому хозяйству, экологии и т.д.
Станислав Коротков в своем интервью пресс-службе облдумы обозначил и конкретные проекты, которые позволят добиться к 2030 году обозначенных выше результатов. В частности, это создание современной онкослужбы, строительство обходов Волгограда и Волжского, модернизация городского электротранспорта, строительство нового жилья в Волгограде, Волжском и Городище, современного сталелитейного комплекса на базе Волжского трубного завода. Часть из этих проектов уже реализуется не первый год, и все поставленные задачи реальны и выполнимы, резюмировал Коротков.
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