Общество

Дома в четырех районах Волгограда попали под плановое отключение света

Общество 16.02.2022 08:00
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16.02.2022 08:00


В части домов четырех районах Волгограда сегодня на время исчезнет электричество. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», отключения на разные временные периоды запланированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Красноармейском и Кировском районах в связи с профилактическими и ремонтными работами энергетиков.
В частности, в Тракторозаводском районе  с 09.00 до 17.00 не будет электричества по улице Мозырьской, 1–20, 20а,  улице Нахичеванской, 1–18; с 09.00 и до 12.00 на улице 95-й Гвардейской Дивизии, 1, 3, 5, 7,  улице Борьбы, 2, 4, улице Шурухина, 8; с 9.00 до 13.00 на  улице Жолудева, 8, улице Дзержинского, 23.
В Кировском районе с 09.00 до 17.00 свет пропадет в домах на  улицах Сенной, 9–17; Травяной, 1–71, 2а–4; Песчаной, 6–80; Ильмовой, 3, 4 и Ореховой, 2. С 10.00 до 17.00 отключат электричество по адресам ул.Короленко 30-38, ул.Белинского 1-23, 4а-26, ул.Шекспира 5-35, 4-32, пер.Ключевой, 8а, 17-19, ул.Омская 18-28, ул.Кирова 10-14, ул.Астраханская 3/1-5, 2-8,  ул.Добролюбова 16-34, ул.Омская 19-33, ул.Короленко 4-24, 29, ул.Успенского 1-19, 4-8, пер.Базарный  3-19, 2-14, пер.Короленко 1,2/1, 2/3, 2, 13-25, ул.Зоологическая 13/1-15, 26-28, ул.Красноуфимская 33-47, пер.Ключевой 8,9. 
В Красноармейском районе 18 февраля с 9.00 до 13.00 будут обесточены  дома по ул. Судостроительной, 49, 51, 53, 55, 57, 59 и ул. Электростальской, 3.
В Краснооктябрьском районе временно, с 13.00 до 17.00,  отключат свет отключат свет на улице Тарифной, 1, 3, 5, 7, 9, 11 и на пр. им. В.И. Ленина, 155. 



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