Коммунальный фонтан забил в Волгограде по плану











На бьющий из трубы фонтан на улице Кропоткина в Тракторозаводском районе Волгограда обратили внимание коммунальщиков местные жители. «Мало того, что неизвестно какая вода стекает в Волгу, так еще струя подмывает дорогу и дамбу!», - возмутились волгоградцы. Видео с новым «источником» горожане выложили в социальные сети. «Труба из колодца явно сбросная, судя по отложению коррозии и сварным швам, установлена недавно», - поделились они своими предположениями в социальных сетях. Однако для чего это сделано волгоградцы не догадываются.

В свою очередь в «Концессии водоснабжения» пояснили, что на трубопроводе по улице Кропоткина ведутся плановые работы по сбросу водо-воздушной смеси через воздушник для регулировки гидравлического режима. Работы должны были завершиться накануне до конца дня. "Затраты за потерю ресурса лежат на организации, жители платят лишь за то количество воды, которое прошло через прибор учета», - пояснили в компании.





Видео: Жесть Волгограда, ВКонтакте



