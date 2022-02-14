Волгоградцы разошлись во мнениях о новых правилах выгула собак





Администрация Волгограда намерена изменить правила благоустройства городского округа, выделив жителям специальные места для выгула собак и обязав их убирать фекалии питомцев после прогулки. В частности, собачникам придётся отходить от дома минимум на 25 метров, от социальных объектов – на 40 метров. Площадь отведенных мест для выгула должна составлять не менее 50 квадратных метров.

Прежде, чем изменить правила благоустройства, предлагаемые нововведения обсудят с волгоградцами на общественных слушаниях. Они проходят на улице Порт-Саида, 7а в будние дни с 10.00 до 12.00.

Мнения волгоградцев об инициативе чиновников уже разделились: некоторые считают, что владельцев животных давно пора обязать убирать за своими питомцами. «Я выгуливаю собаку во дворе и в парке рядом с домом, и с собой у меня всегда есть специальные пакеты для уборки, – рассказала владелица корги Наталья И. – Но я ни разу не видела, чтобы другие люди убирали за своими собаками, и я в шоке от этого! Некоторое время я жила в Питере, и там эта культура развита намного больше».

В то же время, по мнению Натальи, в случае введения ограничений власти должны сделать нормальные площадки для выгула. «В ЦПКиО стоит одна площадка под замком уже полтора года. Мы бы с радостью туда ходили», – подчеркнула волгоградка.

Немаловажным аспектом волгоградцы считают и порядок утилизации собранных за собаками фекалий. «Если фекалии будут выбрасывать в мусорные баки у дома, то будет дико вонять, что ещё хуже, чем когда они лежат на земле, – высказалась жительница Волгограда Диана П. – Для меня, как для хозяйки шпица, практически ничего не изменится – маленькая собака ходит в лоток, и прогулка для нее – это развлечение. Собака на руках, и мы никому не мешаем. А вот многие гуляют около дома, причем с крупными питомцами, и их «отходы» тоже больших размеров. Поэтому я за то, чтобы сделали отдельные места для выгула».

Впрочем, нашлись и те, кто оказался против введения минимального расстояния от дома и социальных учреждений до места выгула собак. «Мы ходим в зеленую зону, которая разделяет тротуар и проезжую часть, и там явно меньше 25 метров от дома. Я считаю, что мы со своим джек-расселом никому не мешаем: он делает свои дела там, куда обычно не ходят люди, – рассказал волгоградец Вячеслав З. – Он прикапывает слегка свои «отходы», и потом они же превращаются в удобрения. На мой взгляд, не нужно перегибать палку».

А что у других?

В Санкт-Петербурге владельцы собак обязаны убирать за своими питомцами – несоблюдение этого правила грозит штрафом в размере до 3 тысяч рублей. Предусмотрен и выгул в специально отведенных местах: так, во Фрунзенском районе определены девять таких площадок. Выгуливать собак в парках и скверах строго запрещено.

В подмосковном Пущино уборка фекалий также входит в обязанности собачников, а выгул должен проводиться в строго отведенных местах, однако их перечень в свободном доступе найти не удалось. При этом регламентировано даже время выхода с собакой – с 7 до 23 часов.