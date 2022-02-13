Общество

Волгоградской области выделят деньги на выявление штамма «омикрон»

Общество 13.02.2022 14:16
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13.02.2022 14:16


Более 400 миллионов рублей выделено из резервного фонда РФ подведомственным учреждениям Роспотребнадзора на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление правительства, средства будут распределены среди регионов России. Деньги пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «омикрон». Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тыс. проб. «Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», – отметил председатель правительства Михаил Мишустин.
Ранее в облкомздраве поясняли, что в настоящее время выявлением штамма «омикрон» в Волгоградской области занимаются только в противочумном институте. Так, еженедельно здесь исследуют всего 100 анализов. Также материал для изучения направляется в специализированные учреждения в Москву и в Санкт-Петербург. Поэтому лабораторно подтвержденных случаев заражения «омикроном» в регионе крайне мало. Медики ориентируются в основном на симптоматику заболевания.


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