Волгоградской области выделят деньги на выявление штамма «омикрон»

Общество 13.02.2022 14:16
0
13.02.2022 14:16
Более 400 миллионов рублей выделено из резервного фонда РФ подведомственным учреждениям Роспотребнадзора на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление правительства, средства будут распределены среди регионов России. Деньги пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «омикрон». Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тыс. проб. «Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», – отметил председатель правительства Михаил Мишустин.Ранее в облкомздраве поясняли, что в настоящее время выявлением штамма «омикрон» в Волгоградской области занимаются только в противочумном институте. Так, еженедельно здесь исследуют всего 100 анализов. Также материал для изучения направляется в специализированные учреждения в Москву и в Санкт-Петербург. Поэтому лабораторно подтвержденных случаев заражения «омикроном» в регионе крайне мало. Медики ориентируются в основном на симптоматику заболевания.
Реклама
Известный книжный магазин в Волгограде может остаться без помещения на улице Мира13.02.2022 15:56
Общество 13.02.2022 15:56
Безмасочник доехал до Мамаева кургана в Волгограде за 7500 рублей13.02.2022 14:17
Общество 13.02.2022 14:17
Скончался 50-летний председатель Котельниковского суда13.02.2022 08:02
Общество 13.02.2022 08:02
Упал, очнулся – гипс: волгоградец взыскал 300 тысяч с УК за перелом у дома в гололед12.02.2022 18:34
Общество 12.02.2022 18:34
"Отказала дыхательная система": 27-летняя волгоградка с ковидом скончалась в больнице12.02.2022 17:49
Общество 12.02.2022 17:49
Волгоградцев спросят о строительстве нового фитнес-центра в Краснооктябрьском районе12.02.2022 17:02
Общество 12.02.2022 17:02
Дырявая крыша девятиэтажки в Волгограде не выдержала февральской оттепели12.02.2022 16:13
Общество 12.02.2022 16:13
Мэр Волгограда дал старт ремонту первого этажа пострадавшей от пожара школы12.02.2022 16:04
Общество 12.02.2022 16:04
Банк «Открытие»: три четверти жителей Юга не будут требовать от партнера на первом свидании отрицательный тест на COVID-1912.02.2022 13:31
Общество 12.02.2022 13:31
В Родниковой долине в Волгограде хотят построить еще две дороги12.02.2022 13:22
Общество 12.02.2022 13:22
«Умер настоящий депутат»: в Михайловке скончался еще один председатель гордумы12.02.2022 13:16
Общество 12.02.2022 13:16
Жители Михайловки застали мэра врасплох вопросами о росте тарифов за коммуналку12.02.2022 11:02
Общество 12.02.2022 11:02
На башне Волгоградского планетария запустили после ремонта уникальные часы12.02.2022 10:26
Общество 12.02.2022 10:26
Из Волгоградской области в прошлом году уехали более 50 тысяч человек12.02.2022 07:40
Общество 12.02.2022 07:40
Овощи и хлеб подорожали за неделю в Волгоградской области11.02.2022 17:17
Общество 11.02.2022 17:17
Реклама