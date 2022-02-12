



Проект нового физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Хользунова в Краснооктябрьском районе представят волгоградцам на публичных слушаниях, которые пройдут с 16 февраля по 2 марта. Жители смогут высказаться об изменении разрешенного вида использования земельного участка, принадлежащего комитету по управлению госимуществом Волгоградской области, сообщили в администрации Волгограда.

Сейчас разрешенное использование земельного участка – культурное развитие, инвестор ООО «Рента Вектор» просит изменить его на спорт. Тогда на пустующей территории площадью 3906 квадратных метров рядом с малоэтажной жилой застройкой по ул. Вогульской и домом № 58 по улице Титова станет возможным строительство фитнес-центра. Застройщик планирует возвести двухэтажное здание, рассчитанное на три зала, раздевалки и технические помещения.

Экспозиция проекта будет проводиться с 10.00 до 12.00 в рабочие дни на проспекте им. Ленина, 119. В эти часы волгоградцы могут оставить свои предложения в журнале учета посетителей экспозиции.