«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию два новых дома в Волгограде

Общество 14.02.2022 07:01 Реклама
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14.02.2022 07:01 Реклама
Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) завершила строительство второй очереди клубного дома «Романовъ» по улице Ангарская, 69 в Волгограде. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено в конце декабря 2021 г.
Клубный дом «Романовъ» представляет собой два 23-этажных жилых дома повышенной комфортности. Главный принцип застройки – создание современного, комфортного и качественного жилья, формирование уютной и функциональной среды для проживания. Среди преимуществ клубного дома можно выделить разнообразные планировки квартир, в том числе с мастер-спальней, улучшенную шумоизоляцию за счет увеличения межквартирных перегородок до 300 мм, многоуровневую систему контроля доступа. Территория клубного дома огорожена, круглосуточно ведется видеонаблюдение, консьержи всегда готовы помочь жителям и гостям с решением их вопросов.
Центром притяжения комплекса является многофункциональный двор: для детей организовано игровое пространство, для взрослых – зона отдыха с беседками и мангалами, для спортсменов – поле для мини-футбола и площадка с тренажерами. Подъезды в клубном доме «Романовъ» выполнены по индивидуальному дизайн-проекту – подождать такси или встретить гостей удобно в просторном холле с диванами и столиками.
Первая очередь «Романова» была построена в 2018 году, за это время жители смогли по достоинству оценить все преимущества комплекса, к которым относится и развитая инфраструктура: в шаговой доступности находятся детские сады, школы, магазины, аптеки, музыкальная школа, кафе.
Во второй очереди клубного дома в продаже осталось 33 квартиры, большинство из них – 2-комнатные с кухней-гостиной и большой прихожей.
Также «Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию новый жилой дом в Советском районе Волгограда. Новостройка по улице Малиновского, 12Б стала тринадцатым домом микрорайона «Новый Свет».
Это уникальный проект для Волгограда, реализуемый по принципу комплексного освоения территории. Микрорайон, строительство которого «Синара-Девелопмент» начала в 2012 году, состоит из нескольких групп жилых домов малой и средней этажности, общая площадь возводимого жилья составляет 80 тысяч квадратных метров. Здесь оборудованы рекреационные зоны и уютные дворы, построены объекты социальной инфраструктуры.
«Проект «Новый Свет» близится к завершению, пятая очередь станет финальной – последний дом микрорайона будет сдан в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. И сейчас с уверенностью можно сказать, что «Новый Свет» стал самым современным и комфортным районом Волгограда для тысячи горожан», - отметил коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.
Подробности в отделе продаж: (8442) 59-60-63 и на сайте.
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