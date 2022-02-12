Из Волгоградской области в прошлом году уехали более 52 тысяч человек





Волгоградскую область в прошлом году покинули 52347 человек. А выбрали местом жительства регион 50967 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата за январь-ноябрь 2021 года. Миграционный прирост составил 1380 человек. Среди регионов ЮФО самый высокий миграционный прирост зафиксирован в Краснодарском крае – 37888 человек. Так, за указанный период прошлого года в регион приехали 163627 человек, а покинули его – 125739 человек. Население Ростовской области пополнилось за счет миграции на 12352 человека, Севастополя – на 16026 человек. Отрицательная динамика наблюдается лишь в двух регионах ЮФО – в Калмыкии и в Астраханской области.