Из Волгоградской области в прошлом году уехали более 52 тысяч человек

Общество 12.02.2022 07:40
0
12.02.2022 07:40
Волгоградскую область в прошлом году покинули 52347 человек. А выбрали местом жительства регион 50967 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата за январь-ноябрь 2021 года. Миграционный прирост составил 1380 человек. Среди регионов ЮФО самый высокий миграционный прирост зафиксирован в Краснодарском крае – 37888 человек. Так, за указанный период прошлого года в регион приехали 163627 человек, а покинули его – 125739 человек. Население Ростовской области пополнилось за счет миграции на 12352 человека, Севастополя – на 16026 человек. Отрицательная динамика наблюдается лишь в двух регионах ЮФО – в Калмыкии и в Астраханской области.
Реклама
Овощи и хлеб подорожали за неделю в Волгоградской области11.02.2022 17:17
Общество 11.02.2022 17:17
Владельца заброшенного поля в Волгоградской области заставят работать11.02.2022 13:49
Общество 11.02.2022 13:49
У двоих рыбаков в Волгоградской области отобрали добытый сетями улов11.02.2022 13:35
Общество 11.02.2022 13:35
Волгоградский опыт по организации социального питания изучают в регионах Российской Федерации11.02.2022 12:07
Общество 11.02.2022 12:07
Две трети потенциальных директоров волгоградских УК провалили экзамен11.02.2022 11:35
Общество 11.02.2022 11:35
В Волгограде выставили на торги частный детский сад11.02.2022 08:59
Общество 11.02.2022 08:59
В ботсаду Волжского открывается выставка тюльпанов11.02.2022 08:32
Общество 11.02.2022 08:32
В Волгограде на железнодорожном переезде ограничат движение на 7 часов11.02.2022 08:01
Общество 11.02.2022 08:01
«Вечер с горячим чаем и пледом»: прогноз погоды на 11 февраля в Волгограде11.02.2022 07:49
Общество 11.02.2022 07:49
В Волгограде учеников школы-погорельца отправят учиться в соседний корпус10.02.2022 20:12
Общество 10.02.2022 20:12
Центр Олега Дерипаски продолжает помогать людям10.02.2022 15:48
Общество 10.02.2022 15:48
В Волгограде умерла доцент медуниверситета10.02.2022 13:22
Общество 10.02.2022 13:22
В Волгограде ученики составляют собственное меню для школьных столовых10.02.2022 12:01
Общество 10.02.2022 12:01
В центре Волгограда монтируют 12-метровую «Ниагару»10.02.2022 10:39
Общество 10.02.2022 10:39
Волгоградским соцработникам доплатят за проезд10.02.2022 10:22
Общество 10.02.2022 10:22
Реклама