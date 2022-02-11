Владельца заброшенного поля в Волгоградской области заставят работать





Быковский районный суд назначил 20 часов обязательных работ владельцу земельного участка площадью 6,4 га, который полностью зарос сорняками и не обрабатывался. Пойти на столь существенное наказание пришлось из-за того, что нарушитель земельного законодательства не оплатил назначенный ранее штраф на сумму 10 тысяч рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Заброшенное поле в Быковском районе сотрудники Россельхознадзора обнаружили во время очередной проверки. «Собственник допустил ухудшение качественного состояния земель, не проводя мероприятия по воспроизводству плодородия, по улучшению, защите и охране земель», – прокомментировали в территориальном управлении Россельхознадзора.

Проверяющие составили административный протокол, после рассмотрения которого суд вынес решение о штрафе. Однако нарушитель не стал его оплачивать, и инспектор Россельхознадзора составил новый протокол – уже за неуплату административного штрафа. Суд признал землевладельца виновным и обязал его отработать 20 часов.