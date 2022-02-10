



Как правильно рассчитать количество белков, жиров и углеводов, составить технологическую карту блюда для повара и разработать недельное меню - об этом узнают участники первого конкурса для школьников по составлению школьного меню “Решаем сами”. Состязания стартовали 8 февраля и продлятся до конца учебного года.

35 учеников 8-10 классов из различных школ Волгограда выразили готовность стать экспертами в сфере школьного питания. А для этого пройти специальную теоретическую и практическую подготовку в рамках конкурса “Решаем сами”, который организует Ассоциация “Профессионалы социального питания и оздоровления населения”. Своими знаниями и навыками со школьниками поделятся ведущие волгоградские технологи, повара, специалисты по пищевой безопасности.

В программе конкурса предусмотрены теоретические занятия, а также мастер-классы и встречи с участием профессиональных поваров и экспертов в сфере здорового питания.

По задумке организаторов конкурса, состязания подойдут прежде всего тем ребятам, кто любит все, что связано с кулинарией. Кто пробует готовить самостоятельно, придумывает новые рецепты, готов получать дополнительные знания в этой сфере и рассматривает профессию повара или технолога, как свою будущую специальность.

Главным итогом конкурса должно стать готовое, разработанное по всем нормам и правилам, меню для школьной столовой. Блюда меню будут представлены специальным партнерам конкурса - компаниям “Виво Маркет” и ООО “Венера” - для включения их в реальное меню за родительскую плату для школьников со следующего учебного года.





Оценивать успехи детей будет компетентное жюри, куда вошли эксперты отрасли, общественники, представители исполнительной и По словам первого вице-спикера гордумы Волгограда, доктора социологических наук, профессора Дмитрия Дильмана, конкурс будет способствовать совершенствованию организации питания обучающихся с учетом их предпочтений, внедрению инновационных технологий кулинарной продукции, современных форм и методов предоставления качественного и сбалансированного питания, распространению лучшего опыта работы, популяризации принципов здорового питания в общеобразовательных организациях.

“Хочу поблагодарить вас за то, что вы здесь сейчас находитесь. И несмотря на исход конкурса, вы уже победители, потому что преодолели свой страх и победили сами себя в первую очередь”, - сказал во время церемонии открытия конкурса Сергей Самохвалов, директор Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли.

“Я думаю, этот конкурс влюбит вас в нашу профессию. Вы поймете, что питание - это то, чем можно заниматься всю жизнь и не устать”, - такими словами приветствовала конкурсантов заместитель директора по производственному обучению Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли Наталья Николаева.

Напутственные слова ребятам сказала и директор ООО “Виво Маркет” Мария Иванова: “Мне очень нравится этот симбиоз поколений, который здесь мы сегодня видим. Мне 24 года я уверена, что все возможно. Поэтому надеюсь, что многие из вас пополнят ряды нашей чудесной пищевой индустрии.”

Первая встреча с конкурсантами состоялась 8 февраля 2022 года на комбинате готового питания компании “Виво Маркет”

Старшеклассники распределились на команды и выбрали своих лидеров. Участники уже получили свое первое задание - провести анкетирование среди школьников по предпочтениям в питании. Следующий этап - знакомство с основными документами пищевой промышленности, а также погружение в процесс составления технологических карт. Итоги первого тура будут подведены в конце февраля.











