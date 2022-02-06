До беды недалеко: в Волгоградской области снежные лавины крушат дворы

Фото и видео https://vk.com/kotovo_live.
Общество 06.02.2022 15:09
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06.02.2022 15:09
Фото и видео https://vk.com/kotovo_live.
Снежные лавины, которые сходят с крыш многоквартирных домов, продолжают угрожать безопасности жителей. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Котово, недавно во дворе дома №12 по ул. Разина снежно-ледяная глыба, которая сползла с крыши пятиэтажки, разрушила лавочку около подъезда. В доме №4 по ул. Чапаева снежная лавина рухнула на козырек подъезда, в результате железная конструкция просела и теперь двери в подъезд не закрываются. Даже страшно подумать, что могло быть, если бы на пути этой глыбы оказались люди.
Подобные случаи происходили ранее и в Волгограде. При этом власти муниципалитетов напоминают, что устранением наледи на козырьках многоквартирных домов должны заниматься управляющие компании.
Фото и видео https://vk.com/kotovo_live.
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