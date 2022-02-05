Рыбаков в Волгоградской области массово штрафуют за мелкую рыбу





Мировые суды в Волгоградской области штрафуют рыбаков, чей улов по длине оказался меньше допустимого размера, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебные решения.

Так, мировой судья судебного участка №61 Чернышковского судебного района оштрафовал на 2 тысячи рублей рыбака за то, что на левом берегу реки Цимла он выловил на поплавочную удочку с берега сазана длиной 23 см и весом 250 гр. Так, согласно ст.50.1 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна при любительском лове запрещается ловить сазана длиной менее 35 сантиметров. Аналогичный штраф присужден еще одному рыбаку, который в 2 км от х. Нижнегнутов поймал на удочку сазана длиной 26 сантиметров.

Еще 11 любителей лова на Цимле в этом районе оштрафовали за вылов сазанов длиной от 15 до 29 сантиметров. Штрафы во всех случаях одинаковые – по 2 тысячи рублей.

Отмечается, что вся пойманная рыба выпущена в естественную среду обитания.







