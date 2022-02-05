Общество

Рыбаков в Волгоградской области массово штрафуют за мелкую рыбу

Общество 05.02.2022 16:17
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05.02.2022 16:17


Мировые суды в Волгоградской области штрафуют рыбаков, чей улов по длине оказался меньше допустимого размера, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебные решения.
Так, мировой судья судебного участка №61 Чернышковского судебного района оштрафовал на 2 тысячи рублей рыбака за то, что на левом берегу реки Цимла он выловил на поплавочную удочку с берега сазана длиной 23 см и весом 250 гр. Так, согласно ст.50.1 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна при любительском лове запрещается ловить сазана длиной менее 35 сантиметров. Аналогичный штраф присужден еще одному рыбаку, который в 2 км от х. Нижнегнутов поймал на удочку сазана длиной 26 сантиметров.
Еще 11 любителей лова на Цимле в этом районе оштрафовали за вылов сазанов длиной от 15 до 29 сантиметров. Штрафы во всех случаях одинаковые – по 2 тысячи рублей.
Отмечается, что вся пойманная рыба выпущена в естественную среду обитания.


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