Общество 02.02.2022 19:46
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02.02.2022 19:46
Сотрудников офисов «Мои документы» в Волгоградской области с 1 февраля перевели на индивидуальные графики работы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Коллективы МФЦ теперь разделены на группы, которые будут выходить на работу попеременно, сообщили ИА «Высота 102» в ГКУ ВО МФЦ в ответ на редакционный запрос.
В минувший вторник офисы «Мои документы» начали прием посетителей только по предварительной записи из-за стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса. В связи с этим руководство МФЦ решило разделить потоки специалистов и сократить социальные контакты внутри коллектива, чтобы «обеспечить устойчивую работу офисов по предоставлению государственных и муниципальных услуг».
Однако некоторые работники не одобрили предложенные им новые графики. Группа сотрудников, пожелавших остаться анонимными, сообщила информагентству, что количество окон, где выдают и принимают документы, сократилось не менее чем в два раза. По словам работников, по предоставленному графику работодателя специалист должен отработать шесть дней в неделю с 8.00 до 21.00. «У всех есть дети, и общественный транспорт в Волгограде поздно вечером ходит плохо, дождаться автобус, троллейбус или маршрутку после 20.00 очень сложно, – рассказали авторы обращения. – Мы любим свою работу, но хотим, чтобы к нам относились по-человечески».
Люди считают, что такой подход нарушает их трудовые права, в частности, как утверждают работники, после 12-часовой смены необходим отдых не менее суток. Недовольны сотрудники МФЦ и графиком обеденных перерывов, которые «растянуты» с 11 до 16 часов: кто-то обедает спустя три часа после начала работы, а кто-то вынужден ждать 6-7 часов, сообщили работники.
В ГКУ ВО МФЦ, в свою очередь, подчеркнули, что новый режим работы не нарушает норм трудового законодательства и прав сотрудников и не превышает месячной часовой нормы. При этом сохраняется уровень заработной платы и обеспечены функционал и работоспособность филиалов МФЦ. «Заработная плата сотрудникам производится в полном объеме, она начисляется согласно Трудовому кодексу РФ, а также положению об оплате ГКУ ВО “МФЦ”», – прокомментировали в государственном учреждении.
Вместе с тем, ряд сотрудников МФЦ сообщили информагентству, что не получили оплачиваемые дни отдыха после вакцинации и ревакцинации от коронавируса, а за уход на больничный начальство в устной форме информирует о снижении зарплаты на 10%.
«Сотрудники МФЦ имеют право и получают дополнительные дни отдыха в целях ревакцинации, они предоставляются на основании личного заявления», – заявили в пресс-службе госучреждения.
Напомним, решение о приеме посетителей в МФЦ только по предварительной записи принято 20 января, соответствующие изменения были внесены в постановление губернатора Волгоградской области №179. «Был проанализирован опыт других субъектов Российской Федерации. Введение предварительной записи и уменьшение окон приема и выдачи документов позволяют обеспечить оптимальное число посетителей в офисах, четко определять время для оказания той или иной услуги», – комментировала тогда руководитель ГКУ МФЦ Волгоградской области Ирина Змановская.
Руководство учреждения подчеркивало, что при переходе на другой формат время работы МФЦ не будет ограничено, а перечень оказываемых услуг не сократится, как это было сделано в некоторых других регионах. Жители Волгоградской области по-прежнему могут получать все необходимые им государственные и муниципальные услуги по предварительной записи. Она открывается еженедельно по субботам. На предстоящие понедельник-пятницу можно записаться на сайте www.mfc.volganet.ru или по телефону: 8(8442) 92-40-14. Для записи одновременно работают 66 линий приёма звонков.
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