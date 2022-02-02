В Волгограде временно изменят схемы движения двух автобусов

Общество 02.02.2022 07:57
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02.02.2022 07:57
В связи с проведением на Нулевой продольной магистрали мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы советских войск под Сталинградом, сегодня будут изменены схемы движения автобусных маршрутов №№ 35 и 98. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, автобусы №35 после остановки «Медицинский университет» будут поворачивать направо на ул. Краснознаменскую, конечной остановкой маршрута временно станет «Детский центр».
Общественный транспорт, следующий по маршруту №98, в течение дня будет осуществлять движение без заезда к речпорту: с ул. Краснознаменской автобусы станут сразу повернут на пр. им. Ленина и далее последуют по установленному маршруту.
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