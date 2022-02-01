Общество

Спрашивали – отвечаем: как будет проиндексировано пособие при рождении ребенка с учетом инфляции

Общество 01.02.2022 14:25
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01.02.2022 14:25


«Как будет проиндексировано пособие при рождении ребенка, учитывая инфляцию»? - такой вопрос поступил в адрес нашего информагентства от волгоградки Юлии В.
Как информирует Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования, с сегодняшнего дня – с 1 февраля 2022 года, размер пособий по материнству и детству увеличился, что связано с ежегодной индексацией выплат, пособий и компенсаций.
На 8,4 % увеличились пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования РФ.
Теперь единовременное пособие при рождении ребенка составляет 20 472,77 руб., ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (минимальный размер) – 7 677,81 руб.
Напомним также, что с 1 января 2022 года увеличился минимальный размер пособия по беременности и родам:
- при обычных родах за 140 дней - 63 932,40 руб.
- при осложненных родах за 156 дней (70+86) - 71 238,96 руб.
- при многоплодной беременности за 194 дня (84+110) - 88 592,04 руб.
Средства на выплату пособий в 2022 году заложены в бюджете Волгоградского отделения ФСС с учетом планируемой индексации. Всего в текущем году на обеспечение пособий по материнству и детству планируется направить 2,56 миллиарда рублей.

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