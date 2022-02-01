Общество 01.02.2022 14:25
0
01.02.2022 14:25
«Как будет проиндексировано пособие при рождении ребенка, учитывая инфляцию»? - такой вопрос поступил в адрес нашего информагентства от волгоградки Юлии В.
Как информирует Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования, с сегодняшнего дня – с 1 февраля 2022 года, размер пособий по материнству и детству увеличился, что связано с ежегодной индексацией выплат, пособий и компенсаций.
На 8,4 % увеличились пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования РФ.
Теперь единовременное пособие при рождении ребенка составляет 20 472,77 руб., ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (минимальный размер) – 7 677,81 руб.
Напомним также, что с 1 января 2022 года увеличился минимальный размер пособия по беременности и родам:
- при обычных родах за 140 дней - 63 932,40 руб.
- при осложненных родах за 156 дней (70+86) - 71 238,96 руб.
- при многоплодной беременности за 194 дня (84+110) - 88 592,04 руб.
Средства на выплату пособий в 2022 году заложены в бюджете Волгоградского отделения ФСС с учетом планируемой индексации. Всего в текущем году на обеспечение пособий по материнству и детству планируется направить 2,56 миллиарда рублей.
Реклама
Организаторы забега в Волгограде объяснили решение сделать его платным01.02.2022 18:49
Общество 01.02.2022 18:49
В Волгоградской области 27 школ вышли с карантина01.02.2022 18:23
Общество 01.02.2022 18:23
В больнице Фишера в Волжском затопило пост медицинской сестры (ВИДЕО)01.02.2022 17:14
Общество 01.02.2022 17:14
В школе под Волгоградом рассказали истории о погибших в Сталинградской битве доблестных воинах01.02.2022 16:34
Общество 01.02.2022 16:34
Генерал МВД вернулся в Волгоград01.02.2022 16:14
Общество 01.02.2022 16:14
В Волгограде новостройка едва не утонула в фекалиях из-за мобильника01.02.2022 14:15
Общество 01.02.2022 14:15
УФСБ рассекретило новые сведения о войсках противника в Сталинградской битве01.02.2022 14:12
Общество 01.02.2022 14:12
В Волгограде стартует строительство четвертой школы-тысячника01.02.2022 13:50
Общество 01.02.2022 13:50
Первый этап объездной дороги вокруг Волгограда готов на 34%01.02.2022 13:05
Общество 01.02.2022 13:05
Волгоградских дворников мобилизовали на борьбу с гололедицей01.02.2022 10:06
Общество 01.02.2022 10:06
Воспитанники Волгоградского кадетского корпуса вспоминают подвиги героев войны01.02.2022 09:51
Общество 01.02.2022 09:51
В Волгоградской области чиновники закрылись от непривитых01.02.2022 08:36
Общество 01.02.2022 08:36
В Волгограде умер известный врач-хирург31.01.2022 21:35
Общество 31.01.2022 21:35
«Умная новостройка»: видеонаблюдение на страже спокойствия жителей Волжского31.01.2022 20:06
Общество 31.01.2022 20:06
Нулевая продольная в Волгограде станет пешеходной на два дня31.01.2022 20:01
Общество 31.01.2022 20:01
Реклама