Общество 31.01.2022 20:06
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31.01.2022 20:06
Город Волжский, основанный как поселок при строительстве Волжской ГЭС в 1951 году, на протяжении всей своей истории стремительно расширяется: каждое десятилетие здесь появляются новые дома и целые микрорайоны. В 2010-х годах «вырос» микрорайон 32А. Его пространство заселили сотни молодых семей, подкованных в сфере информационных технологий и нацеленных на создание порядка и уюта в своих дворах.
Наши герои – жильцы дома № 397. Он был сдан в эксплуатацию в 2013 году, тогда же в квартиры въехали первые собственники, которым было необходимо решить множество проблем, касающихся благоустройства. И если раньше жильцам, чтобы прийти к консенсусу, приходилось проводить собрания, то с появлением мессенджеров все стало проще – волжане создали общедомовой чат. В мессенджерах на смартфонах жильцов появилась группа жильцов дома №397, она объединила 90 семей многоэтажки.
С этих пор все решения собственниками дома стали приниматься в online режиме. Так, общими усилиями была построена дополнительная парковка для машин, высажены деревья, отремонтирована песочница и установлено игровое оборудование для детей, проведено дополнительное освещение двора. Но, пожалуй, самым, важным стало решение об установке внутри и снаружи дома камер видеонаблюдения. В начале их было восемь: в холле первого этажа, на лестнице, возле лифта, во дворе дома и на парковке. Но после того, как в доме завелся хулиган, который регулярно осквернял лифт, количество камер увеличилось до 16.
Видеонаблюдение появилось в обеих кабинах подъемника и на некоторых этажах дома.
Всю информацию камеры снимают и записывают на жесткий диск, он находится в серверной и работает в круглосуточном режиме. Жильцы имеют доступ к видео в режиме online. Специальное приложение на смартфоне позволяет отсматривать записи не только в режиме реального времени, но и смотреть события, которые произошли неделю или месяц назад.
Жильцов камеры спасали не раз. Благодаря записям удавалось найти и вернуть украденные во дворе самокаты, утихомирить дебоширов, перебравших с алкоголем, остановить безобразия в лифте. Одно только предупреждение, что ведется видеонаблюдение, отбивает у хулиганов всякое желание портить общедомовое имущество.
Однажды, выйдя с утра на улицу, жильцы двух квартир обнаружили на своих машинах невесть откуда взявшиеся вмятины. Просмотрев запись с камер, автовладельцы пришли в шок. Урон транспортным средствам нанес неизвестный человек: он вышел из дома и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал пинать ногами припаркованные у подъезда автомобили.
«Я была в шоке, – вспоминает жительница Светлана Ширшикова. – Не прошло и месяца, как мы купили новый автомобиль, и тут такая неприятность. Стали смотреть камеры. Увидели, как мужчина спускался в лифте, как выходил из подъезда, в какую сторону пошел. Самые дальние камеры зафиксировали, в какой дом и в какой подъезд вошел злоумышленник. Мы вызвали наряд полиции. Хулиганом оказался неработающий местный житель, который не так давно освободился из мест лишения свободы. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян, а машины мешали ему пройти. Было заведено административное дело, экспертиза показала, что за ремонт двух автомобилей мужчина должен оплатить около сорока тысяч рублей. К нам приходила его жена и просила забрать заявление – у бедолаги оказалось еще и трое детей. Что делать? Пожалели, разошлись миром. Но часть ущерба он все же возместил».
Не раз запись с камер видеонаблюдения запрашивали сотрудники ГАИ, чтобы разрешить споры между водителями, которые «притерлись» во внутриквартальных проездах. Родителям же удобно наблюдать по камерам за детьми, которые играют во дворе, а некоторые умудряются даже отследить их путь до школы. Ведь когда ребенок выходит со двора, он тут же попадает в периметр обзора камер интернет-провайдера, которые установлены по всему городу.
Технологии развиваются. Сегодня жильцы дома №397 думают над тем, как дальше усовершенствовать свой быт, и все больше склоняются к установке видеодомофона, который защитит новостройку от проникновения сомнительных лиц, навязчивых действий рекламных агентов и даже членов религиозных групп.
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