Общество

Как у заболевших волгоградцев находят "омикрон"

Общество 25.01.2022 19:40
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25.01.2022 19:40


Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова пояснила на сегодняшнем брифинге, как у волгоградцев обнаруживают штамм «омикрон» и с помощью каких тестов и реагентов его можно определить. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгограде этим занимается противочумный институт. «Штамм «омикрон» - это разновидность вируса, определяемого на генетическом уровне  методом секвенирования. Волгоградский противочумный институт исследует до ста таких образцов еженедельно. Кроме того, материал из Волгограда отправлялся  в Московский институт эпидемиологии и в институт ФБУ НИИ гриппа в Санкт-Петербурге», - пояснила Елена Краснова. По ее словам, данный метод секвенирования можно проводить у тех людей, кто испытал высокую вирусную нагрузку. 
При этом зампредседателя облкомздрава отметила, что на этой неделе отмечается рост тестирования и выявления коронавируса по результатам ПЦР-исследований. Так, за последние сутки было проведено 5,5 тысячи тестов. Из низ около 1,8 тысячи оказались положительными. 

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