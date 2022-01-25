



Пик заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области ожидается примерно в середине февраля. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», было заявлено на сегодняшнем брифинге, который провели заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова и главный врач Волгоградской областной детской клинической больницы Светлана Емельянова. По словам Елены Красновой, сейчас в регионе реорганизуется работа первичного звена для работы в условиях повышенной нагрузки. «Поликлиники даже не смогут вместить всех пациентов, количество которых ожидается», - предупредила она. По ее словам, в настоящее время в регионе усиливается работа колл-центров для обработки звонков и обращений граждан. «Многие знают, как лечить тот же насморк или горло, но стремятся попасть к врачу в первый день заболевания, чтобы выписать больничный. Не обязательно пропадать в очередях ради этого – открыть больничный можно дистанционно, тем более, сейчас, когда действуют электронные листы нетрудоспособности», - пояснила она.

По словам врачей, в большинстве случаев новый штамм «омикрона» характеризуется признаками, схожими с ОРВИ или гриппом – это ломота в теле, небольшая температура, осиплость горла и т.д. Эксперты считают, что основная часть населения переболеет этим штаммом амбулаторно, в связи с чем главный удар примут на себя поликлиники, а не стационары. При этом уже сейчас волгоградцы жалуются на огромные очереди в поликлиниках и нехватку терапевтов.