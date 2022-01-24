Жители СНТ в Волгограде второй день замерзают в своих домах

Общество 24.01.2022 11:56
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24.01.2022 11:56
В садовом товариществе «Мичуринец» в Тракторозаводском районе Волгограда электричества нет с вечера воскресенья. Как рассказали ИА «Высота 102» жители частных домов, из-за отсутствия света в их домах нет теперь и отопления. «Частые перебои с электроэнергией в зимний период нас преследует вот уже несколько лет. Все проблемы у нас идут от никудышного трансформатора, который постоянно ломается. Вот вчера опять сгорел», - поделилась жительница СНТ Галина. По словам женщины, два года назад в их товариществе уже горел трансформатор - тогда данную проблему исправили быстро. Но сейчас поселок до сих пор без света и тепла. «На данный момент наша ресурсоснабжающая организация ОАО «ОЭК» дала нам только заключение о поломке. К тому же нас обвинили в том, что трансформатор спалили мы сами и делать они его не будут», - рассказали шокированные жители. У кого есть бензиновые генераторы, спасаются этим источником света. Но долго такое оборудование не протянет.
Однако жители садового товарищества надеются, что энергетики и власти не бросят их в беде. «Не оставят же они нас умирать без света и тепла», - заключили волгоградцы. Корреспондент ИА "Высота 102" пытался дозвониться до руководства ОАО "ОЭК", но трубку так никто и не взял.
Напомним, подобная ситуация произошла в Волгоградской области перед Новым годом. Тогда в СНТ "Родничок" Городищенского района вышло из строя энергооборудование, в результате чего жители также остались без света и тепла. В районе был введен режим ЧС до устранения коммунальной катастрофы.
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