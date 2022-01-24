Снег без конца: Волгоградскую область будет заметать всю неделю

Общество 24.01.2022 08:08
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24.01.2022 08:08
Синоптики прогнозируют осадки в виде снега почти всю начавшуюся неделю. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, лишь в четверг в регионе не обещают никаких осадков, но до конца недели область по-прежнему будет заметать. Все эти дни ожидается небольшой мороз днем с понижением ночных температур. Ближе к выходным температура может подняться до нулевой отметки, а в начале следующей недели обещают до +1 градуса. При этом в регионе снова пойдет снег, но уже с дождем.
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