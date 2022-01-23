Снегопад в Краснодаре на сутки задержал рейс в Волгограде

Общество 23.01.2022 21:34
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23.01.2022 21:34
На сутки задерживается вылет из Волгограда самолета в Краснодар, где сегодня полдня не работал аэропорт из-за сильного снегопада. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн табло волгоградского аэропорта, самолет ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр» должен был вылететь сегодня в 5 утра из Волгограда, однако вылет перенесен на 03:10. Прибытие самолета в город-герой ожидается в 02:10.
Отметим, что сегодня из-за снегопада аэропорта Краснодара полдня не принимал и не отправлял самолеты. Было отменено 22 рейса, 34 были задержаны и три находились на запасных аэродромах.
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