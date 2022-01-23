Снегопад в Краснодаре на сутки задержал рейс в Волгограде





На сутки задерживается вылет из Волгограда самолета в Краснодар, где сегодня полдня не работал аэропорт из-за сильного снегопада. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн табло волгоградского аэропорта, самолет ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр» должен был вылететь сегодня в 5 утра из Волгограда, однако вылет перенесен на 03:10. Прибытие самолета в город-герой ожидается в 02:10.

Отметим, что сегодня из-за снегопада аэропорта Краснодара полдня не принимал и не отправлял самолеты. Было отменено 22 рейса, 34 были задержаны и три находились на запасных аэродромах.



