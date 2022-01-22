Фекальное озеро образовалось возле десятиэтажки в Волгограде











Фекальное озеро три недели разрастается возле десятиэтажки в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жители дома, несколько лет назад они сталкивались с аналогичной проблемой. Тогда из-за протекающей канализации затопило подвал дома.

Как пояснили волгоградцы, из канализационного коллектора возле жилого дома №15А на бульваре 30-летия Победы уже более 20 дней вытекает смрадная жижа, аромат которой доносится до жителей дома. «Проблемы с канализацией преследует наш дом постоянно, но ее никто не хочет решать», - рассказали возмущенные люди. По их словам, в течение трех недель они неоднократно звонили в концессии, Роспотребнадзор и администрацию Дзержинского района, но бытовые стоки продолжают вытекать на улицу. В районной администрации жильцам сообщили, что не могут решить их проблему, поскольку почти весь отдел находится на больничном. «В последнем телефонном разговоре с администрацией они нам вообще ответили, что канализационная труба ничейная, и никто нам не сможет помочь!», - говорят обескураженные жители.

В свою очередь в ООО «Концессии водоснабжения» ответили, что на канализационном коллекторе произошло технологическое нарушение. «В центральную диспетчерскую заявка поступила 16 января, после чего бригада компании оперативно прибыла на место для обследования и устранения нарушения, - пояснили в организации. - В настоящий момент восстановительные работы продолжаются. Ситуация осложняется большой глубиной пролегания трубопровода - 5 метров». В компании подчеркнули, что работы будут продолжаться до полного восстановления коллектора.

Сегодня, после публикации материала, жители десятиэтажки сообщили редакции, что подвал дома все-таки затопило. Невыносимый запах фекалий распространился на первом этаже жилого дома.







