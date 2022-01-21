«Любви вьюга не помеха»: волгоградцев растрогала до слёз вальсирующая под снегом пара











Свидетелями трогательной романтической сцены стали редкие случайные прохожие в Центральном районе Волгограда. Двое влюбленных, не обращая внимание на обильный снегопад, несколько минут вальсировали на островке безопасности на проспекте им. Ленина напротив остановки «Ул. Краснознаменская».

История произошла еще 13 января, когда в Волгограде только начинался мощный снегопад, вызванный циклоном «Эльза». Дорогой белоснежный автомобиль остановился перед сияющей арт-фигурой, подняв вихрем миллиарды снежинок. Вышедший из салона мужчина галантно пригласил даму на танец, после чего влюбленные несколько минут кружились под искрящимся снегом, о чем-то перешептываясь и забыв обо всём на свете. Закончив вальс, пара так же элегантно вернулась в машину и уехала по заснеженному городу.

У вдохновившихся трогательной романтической сценой есть все шансы повторить идеальный сценарий свидания: начавшийся сегодня днем снегопад, по прогнозам синоптиков, завершится только к вечеру воскресенья, 23 января.