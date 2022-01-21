Общество

Коммунальщики превратили улицы Волгограда в горнолыжный курорт

Общество 21.01.2022 10:50
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21.01.2022 10:50


Огромные снежные горы, которые коммунальщики сгребли неделю назад после сильного снегопада, изменили городской рельеф. Дорожные службы не спешат вывозить многочисленные кучи, которыми завалены обочины, тротуары и даже дорожные полосы. «Видимо, ждут весны, когда все само растает», - шутят горожане. Однако настроение портится, когда людям приходится преодолевать снежные препятствия по дороге на работу и обратно. Снег медленно вывозят практически во всех районах Волгограда, в чем убедились журналисты ИА «Высота 102». Лучше всех выглядят Первая продольная магистраль и центр города, особенно около зданий администраций Волгограда и области. А чем дальше от проспекта Ленина, тем снежные горы становятся все выше и выше.  

Так, на улице Рокоссовского горожанам после расчистки дорог приходиться в буквальном смысле ногами пробивать подходы к остановкам общественного транспорта. Как объяснили люди, дорожники сгребли весь снег к тротуарам, но оставить место для пешеходов забыли. «Каждое утро нам приходится протаптывать в глыбах снега дорожку к пешеходному переходу, чтобы спокойно добраться до остановки», - рассказали жители района. Особенно трудно преодолевать снежные валуны пенсионерам и инвалидам. 
На улице Штеменко и на остановке «Медтехника» в Краснооктябрьском районе коммунальные службы заблокировали проходы не только к пешеходным переходам, но и к машинам. Отчасти в этом виноваты и сами волгоградцы, которые не освободили улицу для работы снегоуборочной техники и бросили свои автомобили на обочине. Возле остановок возвышаются огромные снежные кучи с ледяными глыбами, которые в высоту достигают до 3 метров. «Чем не горнолыжный курорт?», - иронизируют в социальных сетях горожане. 

На многих улицах в Дзержинском и Тракторозаводском районах дорожники оставили наполовину расчищенные крайние полосы, из-за которых создаются опасные ситуации для автолюбителей.

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