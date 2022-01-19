Карантин по коронавирусу ввели в 68 школах Волгоградской области





Отдельные классы закрыты на карантин по коронавирусу в 68 школах в Волгоградской области. Из-за ОРВИ пришлось отправить по домам учеников нескольких классов в 11-ти школах региона. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном комитете образования, науки и молодежной политики. Полностью закрытых на карантин школ в Волгоградской области нет.

«Ситуация находится на контроле регионального комитета образования – ведется ежедневный мониторинг», – подчеркнули в пресс-службе ведомства. Напомним, класс переводят на дистанционное обучение, если заболел COVID-19 хотя бы один ребенок или если заболело ОРВИ свыше 20% детей.