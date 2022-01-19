Православные волгоградцы отмечают Крещение Господня

Общество 19.01.2022 10:43
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19.01.2022 10:43
Жители Волгоградской области отмечают один из 12-ти главных христианских праздников – Крещение Господне. В ночь на 19 января митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавил ночное торжественное богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе. Сегодня в 14.00 он совершит чин Великого освящения вод реки Волги на Центральной набережной.
С полуночи во всех районах Волгоградской области проходят традиционные крещенские купания – в регионе оборудованы более 70 специализированных мест для омовения. Шесть иорданей подготовлены в Волгограде:
- напротив жилого дома №4 по ул. Грамши на Спартановке;
- на ул. Матевосяна, 16 (на территории яхт-клуба «Пилигрим»);
- на Ангарском пруду;
- на набережной поселка Тулака, микрорайон №201;
- на правом берегу Волги у пристани им. Руднева;
- на ул. Фадеева у монумента В.И. Ленину.
Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области провели отбор проб воды в местах, оборудованных под купели, и признали их соответствующими гигиеническим требованиям. Для снижения риска распространения коронавируса возле купели необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, а также использовать одноразовую посуду при организации массового чаепития после проведения процедуры омовения.
Праздник Крещения называется также Богоявлением: когда Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса в водах Иордана, то миру явилась Пресвятая Троица. Бог явил себя миру в троичности лиц, в трех ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. В память о крещении Христа в Иордане в день Богоявления и в Крещенский сочельник за богослужениями в храмах совершается чин великого освящения воды. Крещенская вода считается святыней, ее пьют с молитвой натощак, окропляют ею людей и дома.
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