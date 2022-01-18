Общество 18.01.2022 23:40
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18.01.2022 23:40
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавил ночное торжественное богослужение в восстановленном Александро-Невском кафедральном соборе в Волгограде. В эти минуты в храме началось чтение Часов, после чего митрополит совершит Божественную литургию и чин Великого освящения воды, сообщили в Волгоградской и Камышинской епархии.
В праздник Крещения Господня, 19 января, в 10.00 в соборе состоится поздняя Литургия. В 14.00 на нижней террасе набережной 62-й Армии духовенство Волгоградской епархии во главе с митрополитом совершит чин Великого освящения вод реки Волги. Купель для крещенского омовения подготовят напротив памятника речникам Волжского бассейна – пожарного парохода «Гаситель». Богослужение начнется в 14.00. После омовения верующие могут посетить вечернее богослужение – оно начнется в храме Александра Невского в 16.50.
Ранее службы митрополита Волгоградского и Камышинского в праздник Крещения Господня и другие проходили, в основном, в Казанском кафедральном соборе в Ворошиловском районе Волгограда. После освящения воссозданного Александро-Невского собора в сентябре 2021 года торжественные богослужения архиепископ совершает в нем.
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