Общество

Православные в Волгоградской области готовятся к Рождеству

Общество 06.01.2022 13:53
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06.01.2022 13:53


В храмах Волгоградской области с утра начались приготовления к празднованию  Рождества. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской епархии, сегодня утром митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавил службу  в Свято-Духовском монастыре города Волгограда. В 17 часов в Александро-Невском кафедральном собор он проведет праздничное всенощное бдение.
Ночное Рождественское богослужение глава Волгоградской епархии возглавит в Александро-Невском кафедральном соборе. Сегодня  23.40 в соборе начнется служба,  затем совершится Божественная литургия.


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