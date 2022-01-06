Православные в Волгоградской области готовятся к Рождеству





В храмах Волгоградской области с утра начались приготовления к празднованию Рождества. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской епархии, сегодня утром митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавил службу в Свято-Духовском монастыре города Волгограда. В 17 часов в Александро-Невском кафедральном собор он проведет праздничное всенощное бдение.

Ночное Рождественское богослужение глава Волгоградской епархии возглавит в Александро-Невском кафедральном соборе. Сегодня 23.40 в соборе начнется служба, затем совершится Божественная литургия.