Общество 17.01.2022 14:49
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17.01.2022 14:49
С сегодняшнего дня на линию скоростного трамвая в Волгограде вышел дополнительный подвижной состав. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, данное решение принято по результатам мониторинга пассажиропотока. Выведенный на линию электротранспорт выполняет по 56 дополнительных рейсов в будний день с 7 до 10 утра и с четырех дня до восьми вечера. В ходе исследования было зафиксировано увеличение числа пассажиров на маршрутах скоростного трамвая. Наибольший рост пассажиропотока был отмечен на участке маршрута от Тракторозаводского и Краснооктябрьского до Центрального районов. В мэрии связывают это с введением единой стоимости проезда по карте «Волна». С 1 января 2022 года он не менялся и приравнен к стоимости проезда на автобусных, троллейбусных и других трамвайных маршрутах.
Между тем, пассажиропоток на скоростном трамвае мог увеличиться из-за заснеженных дорог. Этот вид транспорта после снегопада, пожалуй, был единственным, кто справлялся с перевозкой пассажиров.
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