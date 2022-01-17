



С сегодняшнего дня на линию скоростного трамвая в Волгограде вышел дополнительный подвижной состав. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, данное решение принято по результатам мониторинга пассажиропотока. Выведенный на линию электротранспорт выполняет по 56 дополнительных рейсов в будний день с 7 до 10 утра и с четырех дня до восьми вечера. В ходе исследования было зафиксировано увеличение числа пассажиров на маршрутах скоростного трамвая. Наибольший рост пассажиропотока был отмечен на участке маршрута от Тракторозаводского и Краснооктябрьского до Центрального районов. В мэрии связывают это с введением единой стоимости проезда по карте «Волна». С 1 января 2022 года он не менялся и приравнен к стоимости проезда на автобусных, троллейбусных и других трамвайных маршрутах.

Между тем, пассажиропоток на скоростном трамвае мог увеличиться из-за заснеженных дорог. Этот вид транспорта после снегопада, пожалуй, был единственным, кто справлялся с перевозкой пассажиров.



