Общество

В Волгограде вернули свет в два поселка

Общество 17.01.2022 08:54
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17.01.2022 08:54


Энергетики накануне вечером устранили последствия аварийных отключений в поселках Песчанка Советского района и Шлакоблочный Кировского района  Волгограда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россети-Юг». Электроснабжение в Песчанке было восстановлено около восьми вечера, в Кировском районе – к десяти часам вечера. Жители Песчанки и близлежащих СНТ  сидели без света с утра 15 января, но больше всего не повезло жителям домов по ул. Черемшанской, Тополевой и Воронкова  в поселке Шлакоблочный в Кировском районе Волгограда, где электричество отсутствовало с 14 января. 
Напомним, из-за снежной бури в Волгограде и в более двадцати районах Волгоградской области в пятницу произошли массовые отключения электроэнергии. Бригады и спецтехника работали круглосуточно все эти дни, устраняя последствия непогоды. Однако десяткам тысяч жителей региона пришлось оставаться от света от нескольких часов до нескольких суток. В компании "Россети-Юг" напоминают, что при проблемах с электричеством в СНТ жителям необходимо обращаться к председателю садового товарищества или к другому уполномоченному по электрификации товарищества сотруднику. 

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