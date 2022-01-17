В Волгограде вернули свет в два поселка





Энергетики накануне вечером устранили последствия аварийных отключений в поселках Песчанка Советского района и Шлакоблочный Кировского района Волгограда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россети-Юг». Электроснабжение в Песчанке было восстановлено около восьми вечера, в Кировском районе – к десяти часам вечера. Жители Песчанки и близлежащих СНТ сидели без света с утра 15 января, но больше всего не повезло жителям домов по ул. Черемшанской, Тополевой и Воронкова в поселке Шлакоблочный в Кировском районе Волгограда, где электричество отсутствовало с 14 января.

Напомним, из-за снежной бури в Волгограде и в более двадцати районах Волгоградской области в пятницу произошли массовые отключения электроэнергии. Бригады и спецтехника работали круглосуточно все эти дни, устраняя последствия непогоды. Однако десяткам тысяч жителей региона пришлось оставаться от света от нескольких часов до нескольких суток. В компании "Россети-Юг" напоминают, что при проблемах с электричеством в СНТ жителям необходимо обращаться к председателю садового товарищества или к другому уполномоченному по электрификации товарищества сотруднику.



