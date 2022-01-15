Волгоградцам предлагают заработать на снегопаде

Общество 15.01.2022 15:36
0
15.01.2022 15:36
У волгоградцев есть возможность заработать на очистке снега. Как сообщает ИА «Высота 102», временных дворников ищут в социальных сетях и на сайтах объявлений. Цена договорная и зависит от площади, которую нужно освободить от снега. Некоторые набирают рабочих на целый день и платят до тысячи рублей. Уборку снега заказывают в основном предприниматели, которым необходимо очистить территорию около торговых точек и других объектов. Возможность подзаработать появилась и у владельцев тракторов и снегоуборочных компактных машин. Особенно они востребованы в сельской местности. Впрочем, некоторые волгоградцы, так и не дождавшись дворников, сами разгребают снежные завалы около своих домов. И делают это совершенно бесплатно.
Реклама
В Волгограде бюджетников отправляют на досрочную ревакцинацию16.01.2022 19:02
Общество 16.01.2022 19:02
Автомобилисты Михайловки судятся с администрацией из-за дорог16.01.2022 18:18
Общество 16.01.2022 18:18
Водителей предупредили об эвакуации автомобилей в Волгограде16.01.2022 15:35
Общество 16.01.2022 15:35
К поискам пропавшей школьницы в Волгоградской области подключились волонтеры из Воронежа и Саратова16.01.2022 12:28
Общество 16.01.2022 12:28
В Волгограде после снегопада расчистили 80% тротуаров16.01.2022 12:15
Общество 16.01.2022 12:15
Волгоградские пенсионеры в 2021 году стали богаче на 791 рубль16.01.2022 10:48
Общество 16.01.2022 10:48
Свет вернулся во все обесточенные районы Волгоградской области16.01.2022 09:45
Общество 16.01.2022 09:45
Давно не виделись: снежный шторм вернется в Волгоградскую область 18 января16.01.2022 08:58
Общество 16.01.2022 08:58
Энергетики вернули свет в населенные пункты 17 районов Волгоградской области15.01.2022 20:52
Общество 15.01.2022 20:52
ООО «Ситиматик-Волгоград» выражает несогласие с позицией Росприроднадзора15.01.2022 20:35
Общество 15.01.2022 20:35
Волгоградцев просят отложить поездки в Саратовскую область из-за метели15.01.2022 20:00
Общество 15.01.2022 20:00
В Волгоградской области насчитали более 100 брошенных хуторов15.01.2022 19:52
Общество 15.01.2022 19:52
Волгоград закупает новые противогололедные реагенты на 12 миллионов15.01.2022 17:54
Общество 15.01.2022 17:54
Сотни цикламенов расцвели в волгоградском ботаническом саду15.01.2022 17:11
Общество 15.01.2022 17:11
Аэропорт Волгограда вернулся к работе в штатном режиме15.01.2022 14:46
Общество 15.01.2022 14:46
Реклама