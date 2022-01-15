Волгоградцам предлагают заработать на снегопаде





У волгоградцев есть возможность заработать на очистке снега. Как сообщает ИА «Высота 102», временных дворников ищут в социальных сетях и на сайтах объявлений. Цена договорная и зависит от площади, которую нужно освободить от снега. Некоторые набирают рабочих на целый день и платят до тысячи рублей. Уборку снега заказывают в основном предприниматели, которым необходимо очистить территорию около торговых точек и других объектов. Возможность подзаработать появилась и у владельцев тракторов и снегоуборочных компактных машин. Особенно они востребованы в сельской местности. Впрочем, некоторые волгоградцы, так и не дождавшись дворников, сами разгребают снежные завалы около своих домов. И делают это совершенно бесплатно.