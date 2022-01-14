Волгоград из-за вьюги встал в 10-балльных пробках

Общество 14.01.2022 15:51
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14.01.2022 15:51
Волгоград из-за сильной снежной бури снова встал в 10-ти балльных пробках. Огромные заторы образовались на Первой и Второй продольных магистралях в Центральном районе, на улицах Рабоче-Крестьянская и Череповецкая в Ворошиловском, на улице Лермонтова неподалеку от ТРК «Мармелад» в Краснооктябрьском. В Советском районе почти полностью остановлено движение на проспекте Университетском, пробки образовались на выезде из микрорайона Тулака.
По данным сервиса Яндекс.Карты, в Дзержинском районе пробка полностью парализовала улицу Историческая. В Красноармейском районе перегружены проспект Героев Сталинграда и улицы Довженко и Фадеева.
Волгоградцев убедительно просят без необходимости не выезжать на своем личном транспорте и отдать предпочтение общественному – линии движения автобусов, трамваев и троллейбусов расчищены. Водителям, которые до сих пор не «переобули» свои автомобили, лучше вообще забыть на время о них. Тем не менее, и те, кто решил воспользоваться общественным транспортом, вынуждены подолгу мерзнуть на ледяном ветру на остановках.
Между тем, дороги Волгограда продолжают зачищать от снега и обрабатывают антигололедными реагентами. При этом труд дворников и коммунальщиков по очистке тротуаров и пешеходных дорожек перечеркнут метелью – расчищенные территории снова замело.
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