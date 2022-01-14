Волгоградское общество «Динамо» возглавил новый начальник УФСБ





Александр Ларин, который осенью 2021 года возглавил УФСБ по Волгоградской области, стал председателем регионального общества "Динамо". Как сообщили в УФСБ России по региону, смена руководства произошла на 21-ой внеочередной конференции областной организации. Александра Ларина утвердили единогласно.

Ранее, напомним, региональное общество "Динамо" возглавлял прежний руководитель УФСБ по Волгоградской области Игорь Голдобин. В 2021 году он был назначен на должность начальника УФСБ России по Ростовской области.

В Волгограде на заседании президиума Совета Волгоградской организации "Динамо" нового руководителя регионального общества лично представил председатель всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Анатолий Гулевский.

Напомним, что Анатолий Гулевский также руководил региональным обществом "Динамо", когда возглавлял УФСБ России по Волгоградской области.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области