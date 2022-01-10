Общество

Коммунальщики завершают ликвидацию аварии на водоводе на севере Волгограда

Общество 10.01.2022 20:33
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10.01.2022 20:33


Работы по устранению течи на техническом водоводе диаметром 1200 мм в Тракторозаводском районе Волгограда вошли в завершающую стадию. Бригады и крупногабаритная спецтехника будут работать до полной ликвидации аварии, по очереди сменяя друг друга, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии водоснабжения».
«Сложность при проведении работ обусловлена крупным диаметром сети – 1200 мм, куда ресурс подается под высоким давлением, – пояснили в пресс-службе организации. – Для того чтобы начать работы на поврежденном фрагменте коммуникации, бригадам потребовалось полностью осушить трубопровод, что с учетом его габаритов заняло большое количество времени». 
Напомним, порыв на трубопроводе технического водоснабжения на севере Волгограда произошел сегодня утром. По предварительной информации, причиной могли стать подвижки грунта, вызванные колебаниями температуры атмосферного воздуха. Водопровод снабжает водоочистные сооружения Тракторозаводского района, обеспечивающие ресурсом Тракторозаводский, Краснооктябрьский и Дзержинский районы. На период ликвидации порыва жителям этих районов Волгограда не отключали от холодной воды и отопления, приостановлена только подача горячей воды.
Фото: архив "Концессий водоснабжения".

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