Covid-19

187 заразившихся, 16 умерших: хроника коронавируса в Волгоградской области

Covid-19 07.01.2022 12:19
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07.01.2022 12:19


В Волгоградской области за минувшие сутки еще 187 человек заболели коронавирусом. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал федеральный оперштаб. Также только за один день в регионе умерли от COVID-19 еще 16 человек. Всего в регионе уже 5647 человек скончались от коронавирусной инфекции.


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