Волгоградцев предупредили о перебоях с поставками бензина на АЗС





На АЗС «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области произошли перебои с поставками топлива из-за ограничения движения бензовозов в связи с мощным снегопадом, обрушившимся в ночь на 29 декабря. По мере восстановления движения по трассам региона заправки будут оперативно и в полной мере обеспечены бензином и дизелем, сообщили в пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

«Приносим свои извинения за временные неудобства и просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов», – прокомментировали в компании.

Напомним, 29 декабря из-за сложной дорожной обстановки, вызванной снегопадом, образовались пробки из грузовых автомобилей на всех въездах в Волгоград. Региональная ГИБДД была вынуждена ограничить въезд транспорта в областной центр во избежание заторов на городских дорогах – фуры пропускали с временным интервалом. Водителей большегрузов просили не перегружать трассы Волгоградской области и переждать метель на специальных стоянках и возле придорожных кафе.

Не исключено, что ограничение движения большегрузов, в том числе бензовозов, отразилось на поставках топлива на АЗС других нефтеперерабатывающих компаний.