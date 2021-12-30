Волгоградцев предупредили о перебоях с поставками бензина на АЗС

Общество 30.12.2021 12:04
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30.12.2021 12:04
На АЗС «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области произошли перебои с поставками топлива из-за ограничения движения бензовозов в связи с мощным снегопадом, обрушившимся в ночь на 29 декабря. По мере восстановления движения по трассам региона заправки будут оперативно и в полной мере обеспечены бензином и дизелем, сообщили в пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».
«Приносим свои извинения за временные неудобства и просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов», – прокомментировали в компании.
Напомним, 29 декабря из-за сложной дорожной обстановки, вызванной снегопадом, образовались пробки из грузовых автомобилей на всех въездах в Волгоград. Региональная ГИБДД была вынуждена ограничить въезд транспорта в областной центр во избежание заторов на городских дорогах – фуры пропускали с временным интервалом. Водителей большегрузов просили не перегружать трассы Волгоградской области и переждать метель на специальных стоянках и возле придорожных кафе.
Не исключено, что ограничение движения большегрузов, в том числе бензовозов, отразилось на поставках топлива на АЗС других нефтеперерабатывающих компаний.
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