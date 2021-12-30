Стреляли холостыми: Волгоградский гарнизон провел предновогодние учения

Общество 30.12.2021 09:35
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30.12.2021 09:35
Проверка готовности дежурных подразделений Волгоградского гарнизона состоялась в преддверии новогодних праздников. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, по замыслу тренировки группы условных террористов планировали провести ряд провокаций и нападений на объекты Минобороны РФ. Для предотвращения атак дежурные силы были приведены в повышенную готовность, а подразделения противодействия отработали на практике различные ситуации.
Отмечается, что все группы условных боевиков были выявлены при попытке проникновения на военные объекты и нейтрализованы. Для создания боевой обстановки было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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