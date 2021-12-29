Пятиэтажку в Волгограде пятые сутки заливает кипятком (ВИДЕО)











Пятый день бьет из-под земли горячая вода у дома №97 по улице Жукова в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы пятиэтажки, они по нескольку раз в день звонят в управляющую компанию «ЖЭУ №14», но там отвечают, что сделать ничего не могут, так как прохудилась труба, а заменить ее нечем.

Между тем, вода уже залила внутриквартальную дорогу и окружила со всех сторон их дом 1964 года постройки. Люди называют себя брошенными. «Никому до нас нет никакого дела, - говорят они. - Кипяток хлещет, из дома выйти невозможно, потому что вода уже по щиколотку, а, оказывается, трубы нет. Про людей не помнят, зато вот про платежки ни на один час не забыли. Живут за счет нас, а пальцем пошевелить не хотят. Получается, что никто ни за что не отвечает», - заключили жильцы.