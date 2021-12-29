Пятиэтажку в Волгограде пятые сутки заливает кипятком (ВИДЕО)

Общество 29.12.2021 14:45
0
29.12.2021 14:45
Пятый день бьет из-под земли горячая вода у дома №97 по улице Жукова в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы пятиэтажки, они по нескольку раз в день звонят в управляющую компанию «ЖЭУ №14», но там отвечают, что сделать ничего не могут, так как прохудилась труба, а заменить ее нечем.
Между тем, вода уже залила внутриквартальную дорогу и окружила со всех сторон их дом 1964 года постройки. Люди называют себя брошенными. «Никому до нас нет никакого дела, - говорят они. - Кипяток хлещет, из дома выйти невозможно, потому что вода уже по щиколотку, а, оказывается, трубы нет. Про людей не помнят, зато вот про платежки ни на один час не забыли. Живут за счет нас, а пальцем пошевелить не хотят. Получается, что никто ни за что не отвечает», - заключили жильцы.
После редакционного запроса ИА «Высота 102» в компанию «Концессии водоснабжения» выяснилось, что произошел порыв на трубопроводе малого диаметра. На место ЧП выехала бригада для устранения аварии. В пресс-службе концессий предупредили, что на время ремонтных работ воду жильцам близлежащих домов перекроют. По предварительной оценке, ликвидация порыва займёт несколько часов, и к концу дня аварию устранят, а жильцам дадут воду.
Реклама
В Волгограде вспомнили жертв теракта на железнодорожном вокзале29.12.2021 16:13
Общество 29.12.2021 16:13
Налоговики исполнили заветные мечты 10 детей из Волгоградской области29.12.2021 15:04
Общество 29.12.2021 15:04
В развитие Михайловки Волгоградской области вложат более 2 млрд рублей29.12.2021 14:31
Общество 29.12.2021 14:31
На трассе под Волгоградом образовалась 7-километровая пробка (ВИДЕО)29.12.2021 12:18
Общество 29.12.2021 12:18
Губернатор Волгоградской области проехал в метель по московской трассе29.12.2021 10:55
Общество 29.12.2021 10:55
В Волгограде вычислили самозванца в сети ювелирных магазинов29.12.2021 10:49
Общество 29.12.2021 10:49
«Смех и радость»: Дед Мороз принес праздник детям во дворах Волгограда29.12.2021 10:24
Общество 29.12.2021 10:24
В Волгограде пробки достигли 10 баллов29.12.2021 08:48
Общество 29.12.2021 08:48
В новогоднюю ночь в Волгоградской области пойдет мокрый снег29.12.2021 08:42
Общество 29.12.2021 08:42
Транспортный коллапс: Волгоград и федеральные трассы парализовало снегопадом29.12.2021 08:07
Общество 29.12.2021 08:07
Жители Михайловки Волгоградской области попросили Путина спасти онкодиспансер28.12.2021 20:37
Общество 28.12.2021 20:37
Волгоград парализовали предновогодние 9-балльные пробки28.12.2021 19:10
Общество 28.12.2021 19:10
Полсотни брошенных сетей достали из Цимлянского водохранилища в Волгоградской области28.12.2021 18:01
Общество 28.12.2021 18:01
Визит волгоградцев в Роспотребнадзор закончился вызовом полиции28.12.2021 17:30
Общество 28.12.2021 17:30
В Волгограде открыли бюст выдающемуся полководцу28.12.2021 17:25
Общество 28.12.2021 17:25
Реклама