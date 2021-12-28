В Волгоградской области из-за заболевших детей закрылись четыре школы

Общество 28.12.2021 12:17
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28.12.2021 12:17
В Волгоградской области из-за вспышки ОРВИ закрылись четыре школы – в Михайловке, в Ленинском, Камышинском и Котельниковском районах. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, также приостанавливались занятия в 82 образовательных учреждениях области – в школах, школах-интернатах, в колледжах и в детских садах после того, как количество заболевших детей превысило 20% от численности.
В целом на территории Волгоградской области на прошлой неделе показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями составил 76,4 на 10 тысяч населения, который снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4%. Количество заболевших среди взрослого населения уменьшилось на 12%, а вот заболевших среди детей в возрастной группе 7-14 лет стало больше на 14%.
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями совокупного населения находится ниже недельного эпидпорога на 28%, среди детского населения пороговые значения ниже расчетного уровня, среди взрослого населения заболеваемость выше эпидпорога на 19%.
Лабораторными методами на прошедшей календарной неделе 2021 года подтверждена циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, РС-вируса, риновируса, метапневмовиурса, COVID-19) и гриппа типа А/H3N2.
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