Общество

«Надо потерпеть»: ураганный ветер с мокрым снегом накрыл Волгоградскую область

Общество 05.03.2025 08:32
0
05.03.2025 08:32


Волгоградская область оказалась во власти снежного урагана. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, сегодня, 5 марта, на регион обрушился ветер с порывами до 15-20 метров в секунду с мокрым снегом. На дорогах образовалась гололедица, при этом дневная температура воздуха сегодня может достигнуть 5 градусов тепла. 
Завтра, 6 марта, осадки в виде дождя со снегом продолжатся. Однако ветер чуть стихнет. Из-за перепадов дневной и ночной температур с плюса на минус сохранится опасное погодное явление – гололед. 
Жителям региона надо потерпеть дня два и пережить неприятный ветер, который выворачивает наизнанку зонтики. Уже к 7 марта в Волгоградской области осадки прекратятся, а днем в некоторых районах региона столбик термометра поднимется до +13. В областном центре тоже будет тепло – до +11 градусов. 
Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.03.2025 10:01
Общество 05.03.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 09:16
Общество 05.03.2025 09:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.03.2025 09:02
Общество 05.03.2025 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 08:42
Общество 05.03.2025 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 08:05
Общество 05.03.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 06:46
Общество 05.03.2025 06:46
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 21:25
Общество 04.03.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 20:20
Общество 04.03.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 19:59
Общество 04.03.2025 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 19:00
Общество 04.03.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 18:39
Общество 04.03.2025 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 16:15
Общество 04.03.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 16:11 Реклама
Общество 04.03.2025 16:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.03.2025 15:40
Общество 04.03.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2025 15:19
Общество 04.03.2025 15:19
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:29
Микроавтобус врезался в столб на Третьей Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
В Волгограде экс-бухгалтера подозревают в сбыте фальшивых денегСмотреть фотографии
10:01
В перинатальном центре Волгограда ввели карантин из-за вспышки ОРВИСмотреть фотографии
09:37
Волгоградцев предупредили об опасности «малой чумы» в регионеСмотреть фотографии
09:16
«Добро возвращается»: волгоградка поделилась секретами «неженской» профессииСмотреть фотографии
09:02
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО дальнобойщиком Александром ПетрушовымСмотреть фотографии
08:42
Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресовСмотреть фотографии
08:32
«Надо потерпеть»: ураганный ветер с мокрым снегом накрыл Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде и области 5 марта включатся электросиреныСмотреть фотографии
07:51
Локомотивное депо «Сарепта» в Волгограде заплатило 200 тыс. рублей ущерба за мазутные ямыСмотреть фотографии
06:46
Волгоградстат нашел в Камышине «золотые пломбы»Смотреть фотографии
21:25
В Волгограде приступили к новому этапу реконструкции ЦУМаСмотреть фотографии
20:45
В России предложили регистрировать недвижимость с помощью биометрииСмотреть фотографии
20:20
Право на бесплатную юридическую помощь получат больше жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:59
В Волгограде возобновили движение трамваев после масштабного сбояСмотреть фотографии
19:31
Аналог ОСАГО предложили ввести для владельцев самокатовСмотреть фотографии
19:00
В Волгограде из-за сбоя в работе СТ горожан просят пересесть в троллейбусыСмотреть фотографии
18:39
В Суровикино пожар в летней кухне унёс жизнь пенсионераСмотреть фотографии
18:09
В Волгограде СТ временно работает в границах станций «Ельшанка» и ТРК «Европа»Смотреть фотографии
17:52
На севере Волгограда ИК-9 уличили в загрязнении земли стокамиСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде осудят мать, недоглядевшую за 4-летним сыномСмотреть фотографии
17:02
Под Волгоградом ищут пропавшего на реке Дон рыбакаСмотреть фотографии
16:34
Скончалась задавленная «УАЗ Патриотом» 50-летняя волгоградкаСмотреть фотографии
16:15
Оператора Георгия Катаманова похоронят в Волгограде 5 мартаСмотреть фотографии
16:11
ТМК выпустила документальный фильм к 55-летию Волжского трубного заводаСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде за «эксперименты» осудят жителя КазаниСмотреть фотографии
15:44
Снова о самом важном: новый сезон кинооткровений от «Ростелекома» уже на WinkСмотреть фотографии
15:43
Приговор по делу о незаконной регистрации 3,8 тыс. мигрантов вынесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде одобрили проект по масштабному развитию ЦПКиОСмотреть фотографии
15:29
В школах Михайловки прошли массовые эвакуации из-за угроз неизвестных «минеров»Смотреть фотографии
 