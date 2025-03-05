«Надо потерпеть»: ураганный ветер с мокрым снегом накрыл Волгоградскую область

Общество 05.03.2025 08:32
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05.03.2025 08:32
Волгоградская область оказалась во власти снежного урагана. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, сегодня, 5 марта, на регион обрушился ветер с порывами до 15-20 метров в секунду с мокрым снегом. На дорогах образовалась гололедица, при этом дневная температура воздуха сегодня может достигнуть 5 градусов тепла.
Завтра, 6 марта, осадки в виде дождя со снегом продолжатся. Однако ветер чуть стихнет. Из-за перепадов дневной и ночной температур с плюса на минус сохранится опасное погодное явление – гололед.
Жителям региона надо потерпеть дня два и пережить неприятный ветер, который выворачивает наизнанку зонтики. Уже к 7 марта в Волгоградской области осадки прекратятся, а днем в некоторых районах региона столбик термометра поднимется до +13. В областном центре тоже будет тепло – до +11 градусов.
Фото V102.RU
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