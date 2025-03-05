Общество

Участник СВО передал на реставрацию в Волгоград молитвослов 1915 года

Общество 05.03.2025 12:16
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05.03.2025 12:16


Семейную реликвию - молитвослов 1915 года - передал в Центр реставрации и консервации «Горьковки» в Волгограде участник СВО. Как сообщили V102.RU в Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, мужчина попросил реставраторов восстановить молитвенник, который не единожды спасал его жизнь на передовой.

- Книга мне очень дорога. Она досталась от прадеда. Брал ее с собой и дед. Этот молитвослов – наша семейная реликвия, – рассказывает участник боев под Белогоровкой и за Соледар. – Ношу ее в конверте у сердца. Никогда не расстаюсь и верю, что она меня оберегает.

Художник-реставратор Валентина Никифорова пообещала восстановить семейную реликвию.

- Книга сшита на скобах. От них бумага ржавеет и портится, поэтому я сниму листы со скоб, промою их, чтобы они избавились от кислотности. Наращу листы, которые повреждены, соберу книгу заново и прошью, сделаю обложку из ткани цвета хаки, как просил Сергей, и не придется больше ему носить ее в конверте, - рассказала специалист. - Восстанавливая книги, я всегда стараюсь сохранить ее бытование – те следы, которые остались от прошлых хозяев, заметки, сделанные ими на полях, чтобы потомки видели, какую жизнь прожила эта книга.

На восстановление по примерным подсчетам уйдет около недели. 

Фото: Волгоградской ОУНБ им. М. Горького

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