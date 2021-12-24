Китайский город подарил Волгограду двухметровую панду





Двухметровую статую панды подарил Волгограду китайский город-побратим Чэнду в честь 10-летия дружеских связей. Подарок установили в Центральном парке культуры и отдыха, сообщил директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Соглашение об установлении породненных отношений между Чэнду и Волгоградом было подписано в 2011 году после нескольких лет сотрудничества.





Панда сделана из металла, покрыта эмалью и с аппетитом закусывает стеблем зеленого бамбука. Высота статуи - 2 метра, ширина – 2,5 метра. Постамент выполнен в форме золотистого листа дерева гингко. Панда является национальным животным Китая. С некоторых пор панда также считается символом Чэнду. Именно этот город внес значительный вклад в сохранение популяции этого животного, ранее оказавшегося под угрозой уничтожения из-за браконьеров. Чэндусский научно-исследовательский центр в 2009 занялся разведением панд.

Фото: ЦПКиО