Китайский город подарил Волгограду двухметровую панду

Общество 24.12.2021 20:51
0
24.12.2021 20:51
Двухметровую статую панды подарил Волгограду китайский город-побратим Чэнду в честь 10-летия дружеских связей. Подарок установили в Центральном парке культуры и отдыха, сообщил директор ЦПКиО Андрей Еркин.
Соглашение об установлении породненных отношений между Чэнду и Волгоградом было подписано в 2011 году после нескольких лет сотрудничества.
Панда сделана из металла, покрыта эмалью и с аппетитом закусывает стеблем зеленого бамбука. Высота статуи - 2 метра, ширина – 2,5 метра. Постамент выполнен в форме золотистого листа дерева гингко. Панда является национальным животным Китая. С некоторых пор панда также считается символом Чэнду. Именно этот город внес значительный вклад в сохранение популяции этого животного, ранее оказавшегося под угрозой уничтожения из-за браконьеров. Чэндусский научно-исследовательский центр в 2009 занялся разведением панд.
Фото: ЦПКиО
Реклама
Руководитель ГУ МВД по Волгоградской области назначен замминистра МВД РФ24.12.2021 17:52
Общество 24.12.2021 17:52
На севере Волгограда устраняют последствия порыва на тепловой сети24.12.2021 16:37
Общество 24.12.2021 16:37
Из волгоградского роддома выписали маму с новорожденной тройней – Тиграном, Гегардом и Лилит24.12.2021 15:22
Общество 24.12.2021 15:22
Суд в Волгограде обязал очистить воду в Урюпинском районе24.12.2021 12:47
Общество 24.12.2021 12:47
В Волгоградской области в два раза снизилась смертность от коронавируса24.12.2021 12:10
Общество 24.12.2021 12:10
В Урюпинске полностью ликвидировали аварию на водопроводе24.12.2021 09:09
Общество 24.12.2021 09:09
В предвкушении праздника: как Волгоград преобразился к Новому 2022 Году24.12.2021 08:22
Общество 24.12.2021 08:22
Волгоградская журналистка спросила Путина про Мамаев курган и экзоскелеты23.12.2021 15:16
Общество 23.12.2021 15:16
В Урюпинске восстановлено теплоснабжение домов и соцобъектов23.12.2021 15:07
Общество 23.12.2021 15:07
Директора лесничества в Волгоградской области оштрафовали за госзадание23.12.2021 14:54
Общество 23.12.2021 14:54
В Волгограде чуть не угробили голубые ели ради парковки23.12.2021 14:51
Общество 23.12.2021 14:51
Росавтодор отчитался о темпах строительства обхода Волгограда23.12.2021 13:33
Общество 23.12.2021 13:33
В шести районах Волгограда запустят новогодние фейерверки23.12.2021 13:00
Общество 23.12.2021 13:00
Мать юной волгоградской пловчихи отсудила у чиновников компенсацию расходов на соревнования23.12.2021 12:49
Общество 23.12.2021 12:49
Волгоградстат подсчитал стоимость салата оливье23.12.2021 11:50
Общество 23.12.2021 11:50
Реклама