Суд в Волгограде обязал очистить воду в Урюпинском районе

Общество 24.12.2021 12:47
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24.12.2021 12:47
Администрация Урюпинского района по решению суда должна выделить деньги на устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации подземных источников водоснабжения в хуторах Кухтинский и Зотов. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, с иском в суд обратилось территориальное управление Роспотребнадзора. Ведомством в ходе плановой проверки было выявлено, что МКУ "Хозяйственное управление Администрации Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района" осуществляет эксплуатацию скважин с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, поставляемой населению. Предприятию было вынесено представление, но выявленные нарушения не были устранены. Урюпинский городской суд по иску Роспотребнадзора возложил на муниципальное казенное учреждение обязанность по устранению допущенных нарушений в течение 18 месяцев с момента вступления указанного решения в законную силу. Администрацию района обязали в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование. Власти района не согласились с этим решением и обжаловали его в апелляционном порядке. Однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения, поскольку неисполнение ответчиком требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний на территории Хоперопионерского сельского поселения. Решение суда вступило в законную силу.
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