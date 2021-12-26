Под Волгоградом УК отказывается от жильцов из-за споров по тарифам

В канун Нового года жители многоквартирного дома №21 по улице Мелиораторов Краснослободска получили «подарок» от директора ООО «УК ««Слободское жилищное хозяйство» Алексея Тыщенко, который назвали откровенным издевательством. Руководитель управляющей компании решил в одностороннем порядке расторгнуть договор на содержание и текущий ремонт общего имущества с 1 декабря 2021 года. Как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир, причиной стал размер платы за данный вид услуг.

Как пояснили возмущенные жильцы, сначала им поступило письмо из УК о том, что существующий сегодня тариф на обслуживание «применяется с 2018 года, а цены на строительные материалы выросли в среднем на 30%». Поэтому из-за инфляции, увеличения цен на бензин и стройматериалы УК повышает тариф на обслуживание до 21 руб. 55 коп.





«Мы провели собрание, на котором с данной суммой не согласились. Ведь никаких реальных экономических расчетов кроме желания увеличить стоимость не прилагалось. Мы определили свою цену - 20 рублей 14 копеек, о чем и сообщили в ООО «УК «Слободское жилищное хозяйство», - рассказывают собственники квартир.

В результате получили вот такой ответ. «В связи с тем, что размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества принят собственниками МКД произвольно, без какого-либо экономического обоснования, … ООО «УК «СЖК» отказывается от продления договора … и расторгает его в одностороннем порядке с 01. 12. 2021 года».

"То есть, нам на собрании нельзя устанавливать экономически необоснованный тариф, а господину Тыщенко можно?"- возмущаются граждане. Более того, сами работники обслуживающей организации заявили им в открытую: «Вы утонете в собственном д..ме, если не согласитесь на нашу цену».

«Получается, как в известном фильме: «Не будут брать — отключим газ!», - говорят граждане. Действия УК они считают незаконными. В качестве примера они также назвали ситуацию жителей дома № 11 микрорайона ВОС ВИР, которую обслуживает ООО «Ресурс». Директор данной управляющей организации обратился в суд с заявлением на председателя совета дома №11, который выступил инициатором проведения общего собрания жильцов, и потребовал с него в судебном порядке взыскать 66 000 рублей судебных расходов. «Это, видимо, для того, чтоб напрочь отбить желание у любого человека быть инициатором любых собраний», - говорят краснослободцы. Ситуация с их домом не единична. Так, жители дома №19 ВОС ВИР также не приняли новые тарифы и теперь ждут «наказания» от управленцев.

Жители дома по улице Мелиораторов готовят обращения в прокуратуру, ИГЖН по Волгоградской области, антимонопольный орган для организации проведения проверки деятельности ООО «УК ««Слободское жилищное хозяйство» и ее директора Алексея Тыщенко.