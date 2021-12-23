Винни-Пух на Елке Желаний: сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» подарили доброе новогоднее чудо воспитанникам социального центра
Общество 23.12.2021 10:16
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23.12.2021 10:16
Коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия» продолжает добрую традицию оказывать поддержку тем, кто больше всех нуждается в особой заботе. Волонтеры из числа сотрудников предприятия помогают детям, опекают ветеранов, проводят экологические и благотворительные акции.
Специально для этого работники предприятия устроили копилку добрых дел, куда сотрудники и руководители вносят небольшие суммы.
Собранные средства направляются на осуществление какого-нибудь благого начинания. Ранее свои личные пожертвования сотрудники Гремячинского ГОКа направляли на приобретение современной детской мебели для подшефного детского сада, на подарки маленьким пациентам Котельниковской районной больницы, на музыкальное оборудование для детского учреждения, покупку кроваток и специального медицинского оборудования для детского отделения больницы.
В преддверии наступающего 2022 года свою заботу, поддержку и душевное тепло команда «ЕвроХим-ВолгаКалия» адресовала юным воспитанникам детского социального центра.
Коллектив Гремячинского ГОКа передал детям спортивный комплекс во время праздника, устроенного для ребятишек волонтерами предприятия в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Учитывая важность этого события для всего коллектива, подарки от имени всего персонала комбината, а также сладкие пироги от сотрудников «ЕвроХим-ВолгаСервиса» и поздравления от профсоюзной организации детям передал лично исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров.
Компанию ребятам и волонтерам «ЕвроХима» составили любимые мультяшные герои Винни-Пух и Тигруля. Смешные и добрые персонажи помогали детям выполнять задания конкурсов, фотографировались на память и обещали передать Деду Морозу все просьбы и пожелания ребятишек.
К сожалению, на праздник пришли не все воспитанники центра. Но сотрудники ГОКа позаботились, чтобы свою часть радости и улыбок получили все без исключения. На свои личные средства дополнительно к спортивному комплексу работники купили 106 подарков - по числу детей. Обязательство доставить подарки всем детям взяли на себя специалисты Центра. Теперь каждый ребенок получит частицу заботы, любви и внимания старших друзей из «ЕвроХим-ВолгаКалия».
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