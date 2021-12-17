Волгоградская область по уровню смертности от коронавируса вошла в пятерку регионов РФ





В Волгоградской области не удается справиться с высокой смертностью от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального штаба, за минувшие сутки стало известно еще о 37 умерших от этой инфекции. Всего в регионе уже 5194 человека числятся в скорбном списке.

Уровень смертности в регионе остается запредельно высоким. Волгоградская область по итогам минувших суток вошла в пятерку регионов с самыми печальными показателями. Так, в Москве скончались 83 человека, в Санкт-Петербурге – 63 человека, в Московской области – 60 человек, в Воронежской области – 42 человека. Пятое место в этом списке антилидеров занимает Волгоградская область.

Между тем, власти региона заявляют о снижении количества ежедневно выявляемых случаев заболевания коронавирусом. Так, 16 декабря диагноз коронавирусная инфекция был поставлен 371 человеку. Это меньше, чем за последние недели. В регионе принято решение о закрытии ковидных стационаров на базе 14 медучреждений в связи с наметившейся тенденцией и уменьшением количества госпитализаций.



