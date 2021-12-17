В Волжском готовится к открытию еще одна модельная библиотека





В новой модельной библиотеке, которая создается в рамках нацпроекта «Культура» в центральном филиале на улице Мира, 75, началась установка современных стеклопакетов. Всего здесь предстоит провести остекление окон общей площадью 173 квадратных метра. Сегодня с ходом ремонта в библиотеке ознакомилась заместитель главы Волжского Екатерина Гиричева.





В настоящее время основной объем ремонтных работ в модельной библиотеке практически завершен. С начала сентября специалисты подрядной организации провели демонтажные работы с переносом части внутренних перегородок, заменили электропроводку и системы отопления, выполнили оштукатуривание стен, уложили ковролин в детской зоне и напольную плитку в остальных помещениях, смонтировали системы кондиционирования воздуха, подвесные потолки и освещение. После установки всех 7-ми больших окон будет произведена замена двух входных групп и окраска фасада здания.

Новый дизайн библиотеки выполнен в светлых тонах, а яркие цветовые акценты ей придадут элементы мебели. Она уже поступила: свое место заняла кофейня, а сборка и установка мобильных книжных стеллажей, столов и стульев, кресел-качалок и подвесных кресел начнется сразу после работ по замене окон.

"Несмотря на то, что эта библиотека по площади в два раза больше той, что мы открыли в сентябре на проспекте Ленина, а времени на ее ремонт было отведено намного меньше, мы укладываемся в сроки и скоро будем готовы принять здесь посетителей, -– рассказал директор муниципальной библиотечной системы Руслан Герасимов. – При создании данной библиотеки мы постарались учесть все пожелания волжан, и я надеюсь, что результат нашей работы их порадует".

Обновленное современное пространство площадью почти 900 квадратных метров включает залы для детей и подростков, большой коворкинг, арт-студию, переговорную и справочно-библиографическую зоны, медиа-лабораторию и учебный зал с компактными автоматизированными местами для индивидуального и группового обучения. Зонирование позволит эффективно использовать каждый метр пространства – даже бывший технический коридор теперь превращен в светлую арт-галерею, а мобильная мебель поможет трансформировать различные зоны под любые запросы посетителей.

Кроме того, в новой модельной библиотеке в гораздо большем объеме будут использованы цифровые технологии: голосовые помощники, элементы «умного дома», образовательные системы крупных компаний, которые выступают партнерами проекта – Сбербанка и Ростелекома. По словам Руслана Герасимова, волжан ждет еще одна новинка, которой пока не может похвастаться ни одна библиотека региона. Она будет презентована на церемонии открытия.

"Центральная библиотека – одна из самых крупных и посещаемых в Волжском, поэтому мы старались максимально использовать возможности по ее модернизации в рамках дополнительного конкурсного отбора Минкультуры на создание модельных муниципальных библиотек, – отметила заместитель главы Волжского Екатерина Гиричева. – Благодаря поддержке областных властей и плодотворной совместной работе мы выиграли этот отбор, и результат уже скоро оценят волжане. Добавлю, что здесь будут по максимуму использованы как возможности самого помещения библиотеки, так и прилегающей территории, которую с наступлением теплого сезона планируется благоустроить и проводить на ней различные мероприятия".

Открытие модельной библиотеки на улице Мира, 75 состоится в конце декабря. Отметим, она станет уже второй по счету, созданной в Волжском в нынешнем году в рамках нацпроекта «Культура», – первая была открыта 12 сентября в филиале на пр. Ленина, 71 и уже стала центром притяжения как для юных, так и для взрослых волжан.



