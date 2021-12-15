Новый попечительский совет создадут при Александро-Невском соборе в Волгограде





Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор сформирует попечительский совет, который будет заниматься вопросами содержания и развития воссозданного храма Александра Невского в Волгограде. Он заменит предыдущий попечительский совет, стараниями которого был построен утраченный в 1930-е годы собор, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.





Решение о создании нового органа самоуправления озвучено на заседании пока что действующего попечительского совета. На нем же губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил дополнить новыми фактами книгу о восстановлении святыни и увековечить имена тех, кто принимал участие в ее строительстве.

В этот список, вероятно, войдут и те 26 специалистов, которых сегодня отметили областными наградами и грамотами губернатора. Это каменщики, слесари, прорабы, проектировщики, архитекторы компании «Приволжтрансстрой» и специалисты облгосэкспертизы. Митрополит Феодор удостоен медали «Мир. Дружба. Согласие», а директор «Павловской мастерской» Лариса Губина – медали «За заслуги перед Волгоградской областью».





«Каждый из вас отдал часть себя, свои знания, свой труд и любовь благому делу возрождения духовно-нравственного центра Волгоградской области и России, – обратился к награжденным губернатор. – Отдельно хотелось бы отметить вклад в общее большое дело – восстановление исторической справедливости – Митрополита Германа и его правопреемника Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Без их неустанных трудов, молитв и, конечно, помощи Божьей осуществить задуманное было бы невозможно».

Напомним, собор Святого благоверного князя Александра Невского был освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 19 сентября 2021 года. Воссоздание утраченного в 1930-е годы храма началось в 2016 году, и за пять лет он был отстроен исключительно на народные пожертвования. Задачи по возведению собора легли на плечи сформированного губернатором попечительского совета.