Новый попечительский совет создадут при Александро-Невском соборе в Волгограде

Общество 15.12.2021 15:10
0
15.12.2021 15:10
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор сформирует попечительский совет, который будет заниматься вопросами содержания и развития воссозданного храма Александра Невского в Волгограде. Он заменит предыдущий попечительский совет, стараниями которого был построен утраченный в 1930-е годы собор, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Решение о создании нового органа самоуправления озвучено на заседании пока что действующего попечительского совета. На нем же губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил дополнить новыми фактами книгу о восстановлении святыни и увековечить имена тех, кто принимал участие в ее строительстве.
В этот список, вероятно, войдут и те 26 специалистов, которых сегодня отметили областными наградами и грамотами губернатора. Это каменщики, слесари, прорабы, проектировщики, архитекторы компании «Приволжтрансстрой» и специалисты облгосэкспертизы. Митрополит Феодор удостоен медали «Мир. Дружба. Согласие», а директор «Павловской мастерской» Лариса Губина – медали «За заслуги перед Волгоградской областью».
«Каждый из вас отдал часть себя, свои знания, свой труд и любовь благому делу возрождения духовно-нравственного центра Волгоградской области и России, – обратился к награжденным губернатор. – Отдельно хотелось бы отметить вклад в общее большое дело – восстановление исторической справедливости – Митрополита Германа и его правопреемника Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Без их неустанных трудов, молитв и, конечно, помощи Божьей осуществить задуманное было бы невозможно».
Напомним, собор Святого благоверного князя Александра Невского был освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 19 сентября 2021 года. Воссоздание утраченного в 1930-е годы храма началось в 2016 году, и за пять лет он был отстроен исключительно на народные пожертвования. Задачи по возведению собора легли на плечи сформированного губернатором попечительского совета.
Реклама
В Волгоградской области закрылись два ковидных стационара15.12.2021 16:19
Общество 15.12.2021 16:19
Для волгоградцев открыли горячую линию по гололеду15.12.2021 15:28
Общество 15.12.2021 15:28
В Волгограде в 2022 году подорожает техосмотр15.12.2021 14:57
Общество 15.12.2021 14:57
Две новые дороги за 200 миллионов построят в Волгограде15.12.2021 14:13
Общество 15.12.2021 14:13
Коронавирус в Волгоградской области временно капитулирует перед новым броском15.12.2021 12:46
Общество 15.12.2021 12:46
Гололедица и туман сохранятся в Волгоградской области до вечера пятницы15.12.2021 11:55
Общество 15.12.2021 11:55
Россияне мечтают победить пандемию, увеличить доход и приобрести свое жилье15.12.2021 10:04
Общество 15.12.2021 10:04
На вокзале Волгограда к Деду Морозу взрослых пустят по QR-кодам15.12.2021 09:53
Общество 15.12.2021 09:53
В Волгограде родители и директора школ проверили качество готовых завтраков и обедов15.12.2021 09:42
Общество 15.12.2021 09:42
«Катитесь подальше!»: в Волгограде на скользких дорогах разбиваются машины и пешеходы15.12.2021 08:53
Общество 15.12.2021 08:53
Волгоградские коммунальщики усилили борьбу с ледяным дождем14.12.2021 22:29
Общество 14.12.2021 22:29
Проект «Экоспасатели»: сотни юных волжан научились бережно относиться к планете14.12.2021 17:13
Общество 14.12.2021 17:13
Дорожники предупреждают о ледяном дожде на трассах в Волгоградской области14.12.2021 16:46
Общество 14.12.2021 16:46
И новая машина, и новая должность: волгоградскому вузу назначили ректора14.12.2021 16:41
Общество 14.12.2021 16:41
«Вскрытия не проводилось»: в Волгограде провели проверку после смерти привитого экс-начальника отдела полиции14.12.2021 14:14
Общество 14.12.2021 14:14
Реклама